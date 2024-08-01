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Движение грузовиков по дороге в Пыталовском округе запретили до 30 августа

Временное прекращение движения грузового автотранспорта введено до 30 августа на участке автомобильной дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок (км 84+542 – км 95+550) в Пыталовском муниципальном округе. Об этом сообщила глава округа Вера Кондратьева в своем Telegram-канале со ссылкой на «Псковавтодор».

Фото: Вера Кондратьева в своем Telegram-канале

Запрет распространяется на проезд большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза. В период действия ограничений будут выполнены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия автомобильной дороги.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования.