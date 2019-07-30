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Полиция о зажатых в дверях автобуса маме и дочке: Водитель нарушил ПДД, но ответственность за это не понесет

Водитель псковского автобуса № 11, в дверях которого зажало местную жительницу и ее 4-летнюю дочку, после чего транспортное средство проехало несколько метров, нарушил правила дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: архив этой местной жительницы

«Сотрудники ГИБДД оперативно отреагировали на обращение местной жительницы, остановили автобус. В действиях водителя усмотрено нарушение пункта 8.1 ПДД («Начало движения, маневрирование», - ред.), - отметили в ведомстве. - Перед началом движения, при выполнении маневра, водитель обязан убедиться, что не создает опасность, помехи».

Однако, как добавили в пресс-службе, дорожные полицейские вынесли определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, поскольку административная ответственность за такое нарушение не предусмотрена. В управлении добавили, что сотрудники полиции провели с водителем беседу на тему соблюдения ПДД.

Напомним, сам случай произошел с местной жительницей и ее дочкой 19 сентября, около 7:50, рядом с остановкой у дома № 6 по улице Труда.