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Борис Елкин рассказал, какие меры принимаются для стабилизации ситуации на ГППО «Псковпассажиравтотранс»

ГППО «Псковпассажиравтотранс» принимаются все возможные меры по стабилизации ситуации, в частности, происходит освобождение предприятия от непрофильных активов, чтобы сократить затраты предприятия почти на 4 млн рублей в год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление на 36-й сессии Псковского областного Собрания в ходе парламентского часа, посвященного организации пассажирских перевозок в регионе, сделал председатель областного комитета по транспорту и дородному хозяйству Борис Елкин.

Он отметил, что на территории госпредприятия организован модульный топливно-заправочный комплекс (ТЗК), что позволит снизить стоимость ГСМ и уменьшить пробег автобусов. Кроме того, списываются самортизированные автобусы, сокращаются арендные платежи за автобусы, оптимизируется штатная численность предприятия.

Борис Елкин напомнил, что в ходе визита министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области принято решение о выделении региону денежных средств в размере 2,5 млрд рублей, из которых 2,181 млрд рублей будут направлены на обновление автобусного парка.