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Новый кодекс поведения разработают для сотрудников «Псковпассажиравтотранса»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 24 сентября, посетил с рабочим визитом автотранспортное предприятие «Псковпассажиравтотранс». Его целью стал контроль над обновлением материально-технической базы организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

На территории предприятия завершен первый этап асфальтирования дорог, ведущих к административному зданию, техническим и хозяйственным корпусам. Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин рассказал, что работа будет завершена до наступления неблагоприятных погодных условий. Губернатор дополнительно поручил проработать вопрос асфальтирования подъездов к предприятию со стороны улицы Леона Поземского.

Продолжаются ремонтные работы в здании производственного цеха. Подрядчик ремонтирует фасад и обустраивает кровлю. Внутри производится частичный демонтаж старых полов для заливки нового покрытия. Сотрудники строительной компании также приступили к ремонту смотровых ям.

Борис Елкин отметил, что оформление помещений цеха будет выполнено в цветах нового брендбука. Здесь будут размещены информационные стенды, обустроена новая система освещения. На одной из стен появится новый логотип автотранспортного предприятия.

Глава региона осмотрел административный корпус, где также проводится ремонт входной группы и помещений для персонала. Ранее во всем здании были заменены окна. Дизайнер проекта Игорь Черкасов представил визуализацию будущего интерьера. Он будет выполнен в теплых тонах с обустройством зон для переодевания, отдыха, а также душевой.

По итогам осмотра глава региона поручил осуществлять постоянный контроль над выполнением ремонта, а также обратить отдельное внимание на благоустройство территории предприятия. Михаил Ведерников подчеркнул, что на предприятии создаются совершенно новые условия труда, в связи с этим необходимо провести разъяснительную работу с персоналом.

«Необходимо сделать так, как это сейчас происходит в новой областной инфекционной больнице, разработать новый кодекс поведения для сотрудников. Нужно донести, что теперь они будут работать на хорошем современном предприятии, где есть возможности для развития. Сотрудники должны быть частью новой идеологии», — подчеркнул глава региона.

Отметим, что ремонт зданий автотранспортного предприятия проводится за счет средств областного бюджета в преддверии обновления автобусного парка региона. На это при поддержке Минпромторга РФ из резервного фонда правительства РФ выделено более 1,2 млрд рублей.

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Большая часть контрактов на поставку 234 автобусов уже заключена. До конца года в регион поступят 111 автобусов ПАЗ-320540-22, 36 автобусов ПАЗ-4234-04, 25 автобусов ПАЗ-320405-04, 6 МАЗов 203016, 11 МАЗов 216066, а также 45 низкопольных автобусов ЛиАЗ-529267, работающих на компримированном природном газе. Дополнительно ожидается заключение контракта на покупку 15 низкопольных «Газелей Некст».