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Более 170 новых автобусов поступили в Псковскую область

Более 170 новых автобусов поступили в Псковскую область. Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в ходе видеообращения, опубликованного в социальных сетях.

Он напомнил, что в рамках договоренности между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и министерством промышленности и торговли России региону выделили деньги на покупку более 240 автобусов. «На данный момент на территорию области прибыло больше 170 единиц техники. В большинстве это техника марки ПАЗ. В данный момент они проходят техническое обслуживание, поскольку прибыли в Псковскую область собственным ходом», - рассказал председатель комитета.

Борис Елкин объяснил, почему была выбрана именно эта марка автобусов. «Псковской области необходима именно данная техника в виду того, что она отвечает потребностям в части проходимости и вместимости», - пояснил он.

«Также будет поставлена техника марки ПАЗ шоссейного типа - это ПАЗики "Вектор Некст", - продолжил Борис Елкин. - Данные автобусы предназначены для межмуниципальных маршрутов, а также для муниципальных маршрутов, которые проходят по асфальтобетонному покрытию. Данная техника уже зарекомендовала себя с хорошей стороны. В Псковпассажиравтотрансе уже есть 4 единицы техники, которые двигаются по маршрутам "Себеж - Псков", "Великие Луки - Псков" и "Дно - Псков"».

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Также поступят низкопольные автобусы марок ЛиАЗ и МАЗ, напомнил Борис Елкин. «Данная техника будет использоваться в двух крупных городах. Большая часть техники будет использоваться на территории города Пскова и шесть автобусов будут использоваться на территории города Великие Луки», - сказал он.

Председатель комитета пояснил, что государственные контракты на поставку указанных автобусов заключены со сроком реализации до конца декабря 2020 года. «Поэтому в конце 2020 года все автобусы придут и будут передаваться на пассажирские предприятия», - добавил Борис Елкин.