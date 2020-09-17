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АвтоМир / Общественный транспорт

Цвет поступивших в Псковскую область новых автобусов символизирует экорегион

28.09.2020 19:15|ПсковКомментариев: 5

В Псковскую область продолжают поступать новые автобусы. На данный момент на автостоянке ГППО «Псковпассажиравтотранс» находится 61 транспортное средство. Это 33 автобуса марки ПАЗ-32054 (всего таких машин будет 111) и 28 автобусов марки ПАЗ-4234 (контракт заключен на 36 штук). Также ожидается поставка 25 автобусов марки ПАЗ-320405 (Vector Next). Все они зеленого цвета, что символизирует экорегион, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

«Автобусы приходят поэтапно. Это зависит от готовности производителя выпустить технику нужного цвета. Выбранный нами цвет нестандартный – это желто-зеленый RAL-6018, поэтому все автобусы окрашиваются на заводе по нашему персональному заказу. Как только они выходят с линии – сразу поступают в регион», - пояснила и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Ирина Иванова.

Она также добавила, что модели ПАЗ были выбраны для обслуживания муниципальных перевозок. Увеличенный дорожный просвет этих машин делает их высокопроходимыми и позволяет передвигаться в труднодоступных местах.

Обновление автобусного парка происходит по договоренности с Министерством промышленности и торговли РФ. На эти цели из резервного фонда правительства РФ выделено более 1,25 млрд рублей. Всего будет закуплено 249 автобусов.

Помимо 172 ПАЗов трех разных моделей вместимостью от 42 до 50 человек в регион придут 45 ЛиАзов вместимостью 108 человек, 6 МАЗов вместимостью 105 человек, 11 «сцепок» МАЗ вместимостью 163 человека и 15 «Газелей Next CITILINE» вместимостью 21 пассажир.

Вопрос обновления подвижного состава в Псковской области назрел давно: более 40% транспортных средств имеют предельный износ. Цель закупки - улучшение транспортной доступности в регионе.

 
Теги: #Псковпассажиравтотранс #общественный транспорт #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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