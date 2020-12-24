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Губернатор о переполненных автобусах и их долгом ожидании: Я буду относиться к этому, как к ЧС

Совещание, посвященное вопросам организации транспортного пассажирского обслуживания, провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 14 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в нем приняли участие вице-губернаторы Василий Осипов, Татьяна Баринова, председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, и. о. директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев.

Михаил Ведерников обратил внимание, что в последнее время участились обращения, в которых граждане жалуются на задержки в расписании движения пассажирских автобусов, длительные ожидания на остановках, переполненные автобусы. Речь, в первую очередь, идет о городе Пскове.

«Вину полностью признаю. Сейчас все силы и средства брошены на подготовку новой техники, в результате — недосмотрел. По всем обращениям готов отчитаться», — признался руководитель автотранспортного предприятия Юрий Киргинцев.

В частности, он рассказал, что, вернувшись к рабочему расписанию после новогодних праздников, несколько рейсов, действительно, оказались незакрытыми, так как в старых автобусах было выявлено много технических неисправностей. Кроме того, многие жалобы на нарушения в расписании обусловлены дорожными условиями — пробками и авариями на улицах.

В ходе обсуждения участники совещания детально рассмотрели многие обращения граждан. Юрий Киргинцев заверил, что на сегодняшний день «все запланированные маршруты полностью обеспечены».

«Разбирайтесь с причинами, устраняйте. Этого быть не должно. Это элементарные управленческие решения, которые нужно реализовывать. Я буду относиться к этому, как к чрезвычайной ситуации. Мы столько сил тратим: ребрендинг провели, автобусы новые купили и ремонт делаем», — сказал губернатор.

Василий Осипов проинформировал, что в настоящее время ряд новых автобусов осуществляет пассажирские перевозки. К выходным еще часть новых городских автобусов выйдет на линию.

Глава региона призвал быстрее завершить работу по оформлению автобусов, чтобы новая техника как можно быстрее приступила к работе. Юрий Киргинцев заверил, что к следующему четвергу работа по регистрации и технической донастройке транспорта будет завершена, и автомашины будут полностью готовы к перевозкам. За каждым новым автобусом закрепят конкретных водителей, которые будут следить за его состоянием.

Напомним, что в прошлом году автобусный парк крупнейшего автотранспортного предприятия региона был серьезно обновлен. При поддержке Минпромторга РФ были приобретены около 250 автобусов различных марок. На эти цели направили порядка 1,2 млрд рублей. В частности, поступили различные модели автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ГАЗель City, а также МАЗы. Многие из них относятся к большому классу городских автобусов и представляют собой низкопольные транспортные средства, которыми с комфортом могут пользоваться представители маломобильных групп населения.