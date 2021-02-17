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«Псковпассажиравтотранс» погасил долги перед подрядчиками за ремонт

ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» в полном объеме оплатило долги по госконтрактам, в рамках которых были выполнены ремонт помещений и системы освещения ремонтной зоны предприятия. Таким образом, ООО «Стройград» (Псков), ООО «Ледник Лайт Холдинг» (Санкт-Петербург) получили за выполненные работы 9 млн рублей и 2,072 млн рублей соответственно. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФАС России по Псковской области.

Напомним, со 2 января 2021 года введена часть 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ, которая устанавливает административную ответственность заказчиков за просрочку оплаты по госконтрактам, заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства. Рассмотрение жалоб, связанных с подобными нарушениями, теперь входит в компетенцию УФАС.



Антимонопольщики поблагодарили руководство «Псковпассажиравтотранс» за оперативность принятия решения.