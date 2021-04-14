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Школьники из Стругокрасненского района не могут попасть в школу из-за проблем с автобусом

Жители деревни Костелево Стругокрасненского района жалуются на проблемы с общественным транспортом. Школьники не могут попасть вовремя на занятия, поскольку движение единственного автобуса осуществляется не по расписанию и рейс может опаздывать на полчаса-час. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.

Местная администрация осведомлена о проблеме, однако на данный момент для ее разрешения ничего не сделано. «Автобус может заехать, а может и нет», - рассказали жители деревни.

По их словам, зимой школьники неделю не могли попасть в школу из-за перебоев с транспортом. С подобными проблемами сталкиваются и жители соседних деревень.