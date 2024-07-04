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Штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов ввели в России

Закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда, вступил в силу в РФ с 1 сентября, за правонарушение предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.

Речь идет о высадке из автобуса, троллейбуса или трамвая инвалида I группы, следующего без сопровождающего и не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд.

Для водителей штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 20-30 тысяч рубле, пишет РИА Новости.