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Не выплескивать негатив на нарушителей ПДД призвали псковичей

Водителям города Пскова стоит более терпимо относиться друг другу и к пешеходам, быть более взаимовежливыми. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сказал начальник ОГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.

«Уважаемые жители города Пскова, будьте взаимовежливы. Если вы видите, что другой водитель или пешеход ведет себя неправильно (нарушает правила дорожного движения - ред.), не надо выплескивать весь негатив, отнеситесь к этому более терпимо. Взаимовежливое поведение пешеходов и водителей принесет свои плоды в плане безопасности улично-дорожного движения», - призвал Владимир Папорт.

Он также напомнил пешеходам, что самое безопасное место для передвижения при условии отсутствия тротуаров - это обочина. Идти по ней стоит навстречу движущемуся транспорту, чтобы была возможность своевременно отреагировать на приближающее транспортное средство.

«Несовершеннолетние граждане должны при движении по улице вблизи транспортных средств держать за руки взрослых, а они, в свою очередь, - контролировать все движения детей, ведь бесконтрольность поведения создает опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних», - заметил начальник ОГИБДД по городу Пскову.

Также он посоветовал родителям обсудить с детьми безопасность их передвижения по улично-дорожной сети города, по возможности, совместно пройти по маршруту, который ребенок будет преодолевать самостоятельно, выбирая для пересечения дорожной части регулируемые пешеходные переходы. На них, по словам Владимира Папорта, риск попасть в ДТП значительно ниже.

«И помните про светоотражающие элементы, они позволяют заблаговременно увидеть человека и отреагировать», - добавил он.