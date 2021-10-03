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В ГИБДД призвали псковичей не покупать опасные подарки детям

Многие родители пренебрегают правилами дорожного движения и покупают своим детям мопеды, но нужно помнить, что это несет большую опасность. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН заявил начальник ОГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.

«Взрослые нередко пренебрегают правилами и совершают покупки мопедов своим детям, но нужно понимать, что это несет за собой огромнейшую опасность», - подчеркнул Владимир Папорт.

Он напомнил, что к управлению мопедами допускаются люди в возрасте от 16 лет, которые имеют водительское удостоверение категории «М». За управление мопедом без наличия соответствующих прав предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. При этом если подросток, не достигший возраста привлечения к ответственности, сел за руль транспортного средства, отвечают за его правонарушение родители.