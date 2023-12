АвтоМир / Официально

Госдума приняла закон об отмене двойного взимания НДС при перепродаже автомобилей

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об отмене двойного взимания налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже между дилерскими центрами автомобилей и мотоциклов с пробегом. Документ инициирован группой сенаторов.

В настоящее время при покупке автомобиля у физического лица дилером, он не может ее продать другому юридическому лицу по реальной цене, указывают авторы документа. «Второе юридическое лицо обязано заплатить НДС с полной стоимости машины, а вычет НДС может заявить только с разницы между ценами приобретения и продажи первым юридическим лицом (дилером, выкупившим автомобиль у физического лица)», - говорится в пояснительной записке. Таким образом, несовершенство налогового законодательства создает дополнительные препятствия в сегменте СВВС-сделок (client to business to business to client) для подержанных автомобилей, считают сенаторы.

Это обстоятельство приводит к фактическому уходу автомобильных дилеров с вторичного рынка продаж автомобилей в связи с отсутствием экономической целесообразности либо к использованию схем с посредником - физическим лицом, что, в свою очередь, влияет на собираемость НДС и пополняемость бюджета, пишет ТАСС.

Сейчас при реализации автомобилей или мотоциклов, приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками по НДС) для перепродажи, налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется как разница между продажной ценой с учетом НДС и покупной ценой. Законопроектом предлагается распространить такой порядок на всех участников многостадийного процесса перепродажи автомобилей. Такой порядок будет действовать при одновременном соблюдении следующих условий: на дату приобретения налогоплательщиком автомобиля или мотоцикла их продавец применяет общий режим налогообложения; последним собственником автомобиля или мотоцикла является физлицо; при приобретении автомобиля или мотоцикла налогоплательщиком получен от продавца счет-фактура с суммой налога, определенной в соответствии с особенностями налогообложения операций по реализации автомобилей и мотоциклов, приобретенных для перепродажи.