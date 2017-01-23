Великолукские полицейские поймали автора резонансного пранк-видео

Сотрудники полиции в Великих Луках установили автора так называемого пранк-видео, на котором запечатлена «драка» на проспекте Гагарина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ходе общения молодой человек пояснил, что он с друзьями решил таким образом пошутить. «Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили его личность», - отметили в ведомстве.
Автор пранк-видео извинился перед великолучанами и городской администрацией. «Я не осознавал всей опасности данной ситуации, не думал, что смогу кому-то нанести психологический вред», - добавил он и пообещал впредь «не делать такого».
Решается вопрос о привлечении его к ответственности за нарушение в сфере безопасности дорожного движения, пояснили в ведомстве.