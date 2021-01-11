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Трое мужчин устроили драку на проезжей части в центре Великих Лук. ВИДЕО

11.01.2021 16:40|ПсковКомментариев: 0

Трое мужчин устроили драку в центре Великих Лук, прямо на проезжей части. Видео инцидента опубликовано 11 января в сообществе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Автор ролика уточнил, что стал свидетелем потасовки, когда проезжал мимо в маршрутке.

На видеокадрах видно, что женщина тщетно пытается разнять трех потерявших контроль мужчин, которые устроили драку на проспекте Гагарина. При этом увлекшиеся конфликтом чуть было не попали под колеса проезжавшей мимо маршрутки.

 


Источник: группа «Подслушано Великие Луки», ВКонтакте

Причиной инцидента, вероятно, стало столкновение автомобилей «Ауди» и ВАЗ, на фоне которого разворачиваются события ролика.

Добавим, что некоторые пользователи в комментариях отметили, что видеозапись является «пранком», то есть постановочным роликом.

Теги: #великие луки #драка
Источник: Псковская Лента Новостей
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