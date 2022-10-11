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100 часов обязательных работ пришлось отработать псковичу за вождение автомобиля без прав

За вождение автомобиля без специального права псковичу назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В Пскове мужчина накопил задолженности по кредитам на 1,5 миллиона рублей, а также уклонялся от уплаты ущерба, причинённого преступлением.

Судебные приставы применяли различные меры принудительного исполнения, включая временное ограничение права вождения, но гражданин продолжил использовать автомобиль в личных целях и был привлечён по ст. 17.17 КоАП РФ (нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом).

Суд признал псковича виновным и вынес решение привлечь его к 100 часам обязательных работ, которые тот отработал на городском предприятии.