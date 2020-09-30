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Появилось видео с места ДТП с пятью пострадавшими в Псковском районе

Появилось видео с места ДТП с пятью пострадавшими на трассе в Черехе (Псковский район). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в настоящее время на федеральной автодороге инспекторы ДПС организовывают движение.

Движение ограничено одной полосой.

ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло сегодня, 30 сентября, около 10.40 на трассе Санкт-Петербург - Невель в деревне Череха. По предварительной информации, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 5 человек, в том числе ребенок.