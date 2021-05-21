АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель перевернувшегося в Пустошкинском районе автомобиля заснул за рулем

Водитель перевернувшегося автомобиля в Пустошкинском районе заснул за рулем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: Сообщество «Говорит Пустошка» «ВКонтакте»

20 мая в 15.30 на 461-м километре автодороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель водитель 1975 года рождения, управляя автомашиной «Рено Сценик» в утомленном состоянии, заснул за рулем.

Автомобиль съехал с дороги в правый по ходу движения кювет, наехал на бордюр и опрокинулся. Водитель не пострадал. ДТП оформлено как происшествие с техническими повреждениями.

За 20 мая дорожных происшествий с пострадавшими на территории Псковской области не зарегистрировано.