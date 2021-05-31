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Три человека погибли в ДТП в Псковской области

Сегодня около 5.00 утра в Куньинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое, а еще один человек получил травмы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген» совершил съезд в кювет и столкновение с деревом.

На месте происшествия погибли 2 человека, один скончался в медицинском учреждении. Установлена личность погибшего водителя, им оказался 27-летний великолучанин.Также известно, что погибшие и раненый - мужчины, добавили в ведомстве.

На месте работает следственно - оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали трагедии.