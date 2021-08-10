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Подросток и двое взрослых получили травмы после выезда ВАЗа на встречку в Плюсском районе

Стали известны подробности ДТП в Плюсском районе на трассе Петербург – Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, авария произошла 9 августа в 15.30 на 200-м км дороги.

Водитель 1990 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-211440, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Поло» под управлением женщины 1979 года рождения.

В результате происшествия телесные повреждения получили водитель «четырнадцатой» и пассажиры «Фольксвагена»: женщина 1975 года рождения и несовершеннолетняя 2005 года рождения. В ГИБДД уточнили, что последняя в госпитализации не нуждается.