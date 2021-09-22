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Студент колледжа ПсковГУ совершил наезд на ребенка в Пскове

Студент колледжа ПсковГУ совершил наезд на ребенка в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, в УГИБДД УМВД по Псковской области, водитель был трезв.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 22 сентября в 16.35 у дома №23 на улице Шестака. Водитель «Хендай Акцент», молодой человек 2003 года рождения, совершил наезд на девочку 2014 года рождения. Она выбежала с территории детской площадки из-за припаркованного транспортного средства слева направо по ходу движения автомобиля.

Установлен ушиб верхней губы, левого бедра, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Девочка доставлена в Детскую областную больницу.