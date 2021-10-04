АвтоМир / Происшествия / ДТП

На автостоянке МАПП «Бурачки» сбит пешеход

В пункте пропуска «Бурачки» сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 4 октября в 18.50 произошло ДТП с участием пешехода и автомобиля в Себежском районе.

На стоянке пункта пропуска МАПП «Бурачки» водитель автомобиля «Мерседес Бенц», гражданин республики Беларусь, совершил наезд на пешехода 1978 года рождения, уроженца Пскова. Последний госпитализирован с подозрением на переломы.

Обстоятельства ДТП уточняются. ГИБДД проводит проверку.

По информации МЧС, автомобиль был грузовым.