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Пожилую женщину сбили на пешеходном переходе в Себеже

Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Себеже, на Хлебозаводском перекрестке. Авария произошла 9 декабря в 13.10, сообщает районная газета «Призыв» со ссылкой на местный отдел ГИБДД.

Водитель автомобиля ВАЗ-2104, мужчина 1954 года рождения, двигался с улицы 7 Ноября на улицу Сенцовскую на разрешающий сигнал светофора и на переходе не предоставил преимущество пешеходу. При этом женщина 1954 года рождения тоже шла на зеленый свет. В результате водитель совершил наезд на пешехода.

Женщину с травмами госпитализировали в Себежскую районную больницу.

Водитель был трезв. Обстоятельства произошедшего выясняются.