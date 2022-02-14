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Въехавший в газон на круговом перекрестке в Пскове водитель оказался пьяным

Стали известны обстоятельства ДТП с автомобилем, вылетевшим на газон в центре перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, авария произошла 12 февраля в 17.15 у дома 8 по улице Индустриальной.

Скриншот с камеры видеонаблюдения Pskovline

Водитель автомашины «Лада Веста», мужчина 1982 года рождения, совершил наезд на препятствие в виде бордюрного камня, после наехал на светофор. Пострадавших нет, происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями.

Водитель прошел тест на алкоголь, выявлено состояние алкогольного опьянения. Оформлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ, материалы направят в суд для принятия решения.

Свидетель ДТП сообщил, что водитель «Лады» выскочил на перекресток из левого ряда на большой скорости.

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По информации ООО «Комсервис», автомобиль снес светофорную стойку. «Будем восстанавливать стойку», - сообщил директор организации Юрий Бурлин.