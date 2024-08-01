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В Великих Луках самокатчик сбил женщину и уехал

В Великих Луках водитель электросамоката сбил пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 13 августа около 08:18 у дома № 42 по улице Ботвина.

Неустановленный водитель электросамоката совершил наезд на пешехода женщину 1942 года рождения. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина пострадала, от госпитализации отказалась. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.