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Пассажир автомобиля Daewoo Nexia пострадал в результате ДТП в Опочке

Пассажир автомобиля Daewoo Nexia пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Опочке 15 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в 10:00 на улице Красногородской у дома №2 города Опочка водитель автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1987 года рождения, совершил столкновение с двигающимся впереди автомобилем ВАЗ под управлением девушки 2003 года рождения.

В результате ДТП пострадал пассажир Daewoo Nexia, мужчина 1994 года рождения, его доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.