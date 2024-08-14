Велосипедист скончался в результате ДТП в Порховском районе

Велосипедист скончался в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 20 августа в Порховском районе. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария случилась на трассе Новгород - Псков около деревни Нестрино.
По предварительной информации, водитель УАЗ, мужчина 1974 года рождения, совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть. В результате ДТП велосипедист скончался до приезда скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.