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Велосипедист скончался в результате ДТП в Порховском районе

Велосипедист скончался в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 20 августа в Порховском районе. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария случилась на трассе Новгород - Псков около деревни Нестрино.

По предварительной информации, водитель УАЗ, мужчина 1974 года рождения, совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть. В результате ДТП велосипедист скончался до приезда скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.