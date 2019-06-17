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АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Благодарность полицейским

11.07.2019 16:54|ПсковКомментариев: 2

Добрый день. Я жительница деревни Павшино, и недавно вся наша деревня была потрясена ДТП. Это было в конце июня. От удара на мотоцикле об столб тогда чуть не погибла маленькая девочка. Сейчас девочке уже лучше - сделали операции на бедре, хорошо еще, не сломан позвоночник. Увы, женщина, которая была за рулем, умерла.

Нас с соседями удивило, что полиция в деревню приехала раньше скорой помощи минут на 10! Наверное, потому, что здание ГИБДД ближе к нам. Про эту аварию тут тоже писали, но никто не написал, какие молодцы сотрудники ГАИ, и даже по местному телевидению ничего не показали. А ведь они оказали девочке первую помощь! Соседи говорят, что она уже не дышала, а полицейские ее откачали и передали врачам, когда скорая, наконец, приехала. Мы были в таком шоке, что не спросили даже, как звали сотрудников.

От родителей девочки и от всех жителей нашей деревни я хочу сказать сотрудникам полиции и инспекторам ГИБДД большое спасибо! Приятно, что нас охраняют такие ребята! Здорово, что они и первую помощь могут оказать. Так что не все только ругать - иногда они и похвалы заслуживают.

Источник: Псковская Лента Новостей
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