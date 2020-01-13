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Интерактив: О светофоре на перекрестке Горького - Люксембург

Интересно, когда наши коммунальные службы научатся с первого раза нормально настраивать светофоры? Нужно срочно менять режим работы светофора на перекрёстке М.Горького-Люксембург.

Основной поток машин идет по М.Горького, особенно со стороны Рижского. Зачем сделана зеленая фаза для движения по Люксембург аж целую минуту?

Затем еще полминуты горит стрелка со стороны облбольницы по Горького? В итоге даже не в час пик со стороны Рижского скапливается такая пробка, что с Рижского на Горького не повернуть! Так как отсюда движение открывается всего на 30 сек.

Для движения по Люксембург достаточно 20-30 сек., затем 15 сек. стрелка от обл.больницы и минуту для движения по Горького.

Иван Васильев