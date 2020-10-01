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Интерактив: Верните прежний режим работы светофора

Уважаемая ГИБДД города Пскова!

Не так давно вы анонсировали новый режим работы светофора на Крестовском шоссе у дома №41, назвав его экспериментальным. Пожалуйста, верните все, как было!

Если раньше за время работы стрелки на разворот на Крестовском шоссе успевало повернуть четыре автомобиля, то теперь это превратилось в лотерею... Сейчас из левой полосы дорожными знаками разрешено движение налево и прямо. И очень спешащие земляки наглухо занимают левую полосу, с которой теперь при работающей стрелке невозможно развернутся для проезда в Завокзальный район.

Пожалуйста, верните, как было!

Сергей Смирнов