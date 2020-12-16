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Интерактив: Пешеходные переходы, до которых никто не доходит

Рядом с остановкой «Улица Олега Кошевого» в Пскове очень неудобно расположены пешеходные переходы – слишком далеко. Школьники и взрослые переходят и пересекают дорогу там, где перехода нет.

Пока не собьют кого. Тогда начнут думать?

Марина