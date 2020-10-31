←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Светлее и безопаснее на федеральных дорогах
мальчики Техосмотр не желаете?
Выветривать Бесполезно
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Шины на зиму
Все ограничения движения
Ликвидация
Не жди Очереди
ещё За рулём 31.10.2020 22:403 Почему пьяным нет смысла тянуть время в надежде «выветрить алкоголь», рассказали сотрудники ГИБДД 16.12.2020 10:500 С 1 января для инвалидов изменятся правила парковки 15.12.2020 16:450 Законопроект о «гаражной амнистии» внесут в Госдуму 16 декабря 14.12.2020 18:370 Гдовского водителя-наркомана лишили водительских прав через суд 14.12.2020 16:350 Как продать автомобиль через интернет? 14.12.2020 09:430 Конференция по безопасному использованию транспорта зимой прошла в псковской дивизии
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

С 1 января для инвалидов изменятся правила парковки

16.12.2020 10:50|ПсковКомментариев: 0

Разрешение на бесплатную парковку транспортных средств со знаком «Инвалид» необходимо оформить до конца года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения пенсионного фонда по Псковской области.

Получить разрешение можно онлайн в личном кабинете на портале госуслуг, на сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ) или лично в МФЦ. Самостоятельно подтверждать право на льготную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных ФРИ, оператором которого является Пенсионный фонд России. 

Соответствующие изменения, ставшие еще одним шагом по повышению доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов, вступили в силу с 1 июля 2020 года. За этот период в базе данных Федерального реестра инвалидов было зарегистрировано 211 тысяч автомобилей. С 1 января 2021 года получить доступ к льготной парковке можно будет только путем внесения сведений о транспортном средстве в ФРИ.

Разрешение можно оформить на автомобиль, которым управляет инвалид первой или второй группы, или на тот, который его перевозит. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Для того, чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать его номер, выбрать марку машины из перечня и обозначить период, в течение которого гражданин планирует пользоваться парковкой. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид перемещается по городу. При необходимости гражданин может изменить сведения об автотранспорте, подав новое заявление, актуальными будут считаться последние сведения.

За человеком одновременно может быть закреплено только одно средство передвижения, на которое распространяется бесплатная парковка в специальных местах. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими людьми с инвалидностью.

Напомним, с 1 марта 2020 до 1 марта 2021 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно.

Теги: #пфр #инвалиды #парковка #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 932 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
16.12.2020, 10:500 С 1 января для инвалидов изменятся правила парковки 16.12.2020, 10:080 Более 2 млн школьников приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги» 16.12.2020, 09:570 «Рено» и «Лада» столкнулись в центре Великих Лук. ФОТО. ВИДЕО 15.12.2020, 22:450 Средний возраст автоугонщиков в Псковской области - от 16 до 25 лет
15.12.2020, 22:140 ГИБДД призывает псковичей к осторожности из-за ожидаемой гололедицы 15.12.2020, 20:290 155 раз угоняли и крали автомобили в Псковской области в 2020 году 15.12.2020, 19:331 Автостанция в Палкино временно закрылась по техническим причинам 15.12.2020, 16:450 Законопроект о «гаражной амнистии» внесут в Госдуму 16 декабря
15.12.2020, 14:493 Интерактив: Непешеходная зона на Запсковье 15.12.2020, 12:531 Автомобилист пострадал в ДТП в Локнянском районе 15.12.2020, 12:360 Обменять старый автомобиль на новый с дополнительной выгодой предлагает «Прагматика Псков» 15.12.2020, 10:160 Возобновляются регулярные перевозки между Псковом и Петербургом через Гдов
15.12.2020, 08:350 Псковские власти проверят освещение дороги до поселка Силово-Медведово 14.12.2020, 22:460 График движения автобусов Сланцы – Псков изменится в дни новогодних праздников 14.12.2020, 20:160 Сегодня ночью на дорогах Псковской области обещают сильный туман 14.12.2020, 18:370 Гдовского водителя-наркомана лишили водительских прав через суд
14.12.2020, 17:580 В Себеже ищут очевидцев наезда на 16-летнюю девушку 14.12.2020, 17:450 Автобусные рейсы в Стругокрасненском районе отменены из-за дистанционного обучения 14.12.2020, 16:430 На ремонт дороги Псков - Писковичи - Муровицы направят более 100 млн рублей 14.12.2020, 16:350 Как продать автомобиль через интернет?
14.12.2020, 14:580 Более 100 фонарей установили на одной из главных улиц в Опочке 14.12.2020, 11:020 Проект реконструкции дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры подешевел на 2,5 млн рублей 14.12.2020, 09:430 Конференция по безопасному использованию транспорта зимой прошла в псковской дивизии 13.12.2020, 21:531 26 крышек канализационных люков купили власти Пскова
13.12.2020, 21:200 Почти 4800 нарушений правил парковки и стоянки выявлено в Псковской области за 11 месяцев 13.12.2020, 21:060 На 45 вопросов ответят за час юные инспектора движения 13.12.2020, 20:531 Житель Невеля оштрафован на 200 тысяч рублей за пьяное вождение 13.12.2020, 20:120 На улице Шоссейной в Пскове сохранятся «лежачие полицейские»
13.12.2020, 16:370 Ремонт 22 километров Гдовского шоссе за 432 миллиона рублей проведет «АБЗ-ДОРСТРОЙ» 11.12.2020, 20:301 Дорогу Родина - Наволок сдали в эксплуатацию после ремонта на неделю раньше 11.12.2020, 19:232 Площадь Героев-десантников и улицу Кузнецкую в Пскове после ремонта приняли без замечаний 11.12.2020, 19:040 Фура и два легковых автомобиля столкнулись напротив магазина «Леруа Мерлен» в Пскове
11.12.2020, 18:070 116 миллионов рублей потратят на капремонт моста в Дедовичском районе 11.12.2020, 17:330 Светофор на перекрестке Инженерной и Индустриальной перенастроят под кнопку вызова 11.12.2020, 17:090 Гололедица ожидается на дорогах Псковской области 12 декабря 11.12.2020, 15:461 Отменены маршрутки в Паклино по выходным дням
11.12.2020, 14:481 Проверить наличие аптечки в автомашине может любой госавтоинспектор - Юрий Шестаков 11.12.2020, 13:450 На Красноармейской набережной в Пскове появился знак «Одностороннее движение» 11.12.2020, 12:420 «Рено Сандеро» перевернулся в Великолукском районе, есть пострадавший. ФОТО 11.12.2020, 12:102 В Великих Луках спецтехника брошена на борьбу с гололедом с раннего утра
11.12.2020, 11:554 Фотофакт: Кто-то знает короткую дорогу 11.12.2020, 11:200 Центр Великих Лук превратился в каток 11.12.2020, 10:550 ГИБДД призывает псковичей соблюдать осторожность из-за погодных условий 11.12.2020, 10:350 Подписан контракт на капремонт в 2021 году моста через Милевку в Пскове
11.12.2020, 10:000 Новый мультибрендовый автосалон открылся в Пскове 10.12.2020, 17:330 В Псковской области незначительно подешевел бензин 10.12.2020, 16:230 Последняя распродажа автомобилей с пробегом стартовала в «Прагматике эксперт» 10.12.2020, 15:590 К дорожным подрядчикам будет применены все возможные штрафные санкции - Елена Жгут
10.12.2020, 15:220 Псковичей приглашают на презентацию абсолютно новой Skoda Octavia 10.12.2020, 13:560 Смертельное ДТП произошло на трассе в Невельском районе 10.12.2020, 13:380 Транспортную доступность островов Колпина и Каменка обеспечит новая баржа 10.12.2020, 13:311 Виктор Остренко предложил осветить региональные дороги в населенных пунктах за счет бюджета области
10.12.2020, 11:345 На ремонтируемом перекрестке Фабрициуса - Гражданская нашли только трех рабочих 10.12.2020, 11:171 Власти Пскова раскритиковали подрядчика за ремонт улицы Аллейной 10.12.2020, 10:510 Недоделки на перекрестке Инженерная - Индустриальная устранят к концу следующей недели 10.12.2020, 10:451 Подрядчик обещает завершить ремонт улицы Школьной в Пскове к выходным
10.12.2020, 10:392 Власти не вернули в срок автобусный маршрут Псков - Петербург через Гдов 10.12.2020, 10:330 Ремонт улицы Инженерной в Пскове на участке от Труда до Алтаева подходит к концу 10.12.2020, 08:230 Бизнес попросил снять с обсуждения законопроект о такси 09.12.2020, 18:431 Очередное ДТП случилось на «кольце» перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной
09.12.2020, 17:264 Интерактив: Смертельные столбики 09.12.2020, 16:065 Интерактив: Из-за упразднения пешеходного перехода не вынести мусор 09.12.2020, 15:222 Четыре обновленные улицы в Пскове сдали в эксплуатацию 09.12.2020, 13:584 Новое требование кабмина может привести к массовому закрытию автостанций в Псковской области - эксперт
09.12.2020, 13:480 Псковского угонщика остановили выстрелы ленинградских полицейских 09.12.2020, 13:220 Ремонтом дороги и моста через реку Еглинку займутся в Гдовском районе 09.12.2020, 11:125 Устанавливается виновник столкновения пассажирского автобуса и «Мерседеса» в Пскове 09.12.2020, 10:580 «Тойота» и опора с дорожными знаками пострадали в ДТП на дамбе в Пскове. ФОТО
08.12.2020, 18:592 Фотофакт: В Пскове из-за ДТП заблокирован въезд на круг на улице Поземского 08.12.2020, 17:480 Назначено наказание трактористу, насадившему на вилы двух женщин 08.12.2020, 17:143 Из-за ДТП на Юбилейной в Пскове сильно затруднено движение 08.12.2020, 16:360 В Великих Луках водитель «Шкоды» сбил дорожного рабочего
08.12.2020, 15:520 В Пскове восстановлено поврежденное пешеходное ограждение на проспекте Энтузиастов 08.12.2020, 14:520 Более 800 метров дороги осветили в Пушкинских Горах по «дорожному» нацпроекту 08.12.2020, 14:250 Освещение на проходящей через Хотицы и Писковичи дороге сделают в 2022-2023 годах 08.12.2020, 12:070 Михаил Ведерников оценил реконструкцию моста через Шелонь в Дедовичах
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.