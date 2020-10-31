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С 1 января для инвалидов изменятся правила парковки

Разрешение на бесплатную парковку транспортных средств со знаком «Инвалид» необходимо оформить до конца года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения пенсионного фонда по Псковской области.

Получить разрешение можно онлайн в личном кабинете на портале госуслуг, на сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ) или лично в МФЦ. Самостоятельно подтверждать право на льготную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных ФРИ, оператором которого является Пенсионный фонд России.

Соответствующие изменения, ставшие еще одним шагом по повышению доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов, вступили в силу с 1 июля 2020 года. За этот период в базе данных Федерального реестра инвалидов было зарегистрировано 211 тысяч автомобилей. С 1 января 2021 года получить доступ к льготной парковке можно будет только путем внесения сведений о транспортном средстве в ФРИ.

Разрешение можно оформить на автомобиль, которым управляет инвалид первой или второй группы, или на тот, который его перевозит. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Для того, чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать его номер, выбрать марку машины из перечня и обозначить период, в течение которого гражданин планирует пользоваться парковкой. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид перемещается по городу. При необходимости гражданин может изменить сведения об автотранспорте, подав новое заявление, актуальными будут считаться последние сведения.

За человеком одновременно может быть закреплено только одно средство передвижения, на которое распространяется бесплатная парковка в специальных местах. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими людьми с инвалидностью.

Напомним, с 1 марта 2020 до 1 марта 2021 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно.