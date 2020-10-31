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Четыре изменения для российских водителей вступят в силу в 2021 году

Сразу несколько важных нововведений ждут российских водителей в 2021 году. Речь идет о новых правилах техосмотра, страхования ОСАГО, экзамена в ГИБДД и изменении правил дорожного движения (ПДД), пишет «Прайм».

Новые правила прохождения техосмотра транспортного средства вступят в силу 1 марта следующего года. Операторы ТО будут оформлять диагностические карты автомобилей только в электронном виде. Кроме того, машины будут фотографировать до и после техосмотра. Также изменятся сроки прохождения проверки: в частности, автомашинам младше четырех лет техосмотр делать не придется.

Что касается несвоевременно пройденного техосмотра, то в 2021 году это может обернуться для владельцев транспорта новыми расходами. Так, страховые компании смогут взыскать полную сумму ущерба с водителя, который попал в ДТП по причине неисправности автомобиля.

С 1 июня 2021 года в правила дорожного движения добавят список условий и поломок, в случае которых будет нельзя использовать автомобиль. В частности, речь идет о тонировке машины.

Помимо этого, тем, кто только готовится получить водительское удостоверение, с 1 апреля не придется сдавать «площадку» во время экзамена, но этот этап сохранят для тех, кто осваивает управление мотоциклом. Также будет расширен список грубых ошибок, при которых экзамен не зачтут.