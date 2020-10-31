АвтоМир / За рулём

Острович с тремя судимостями получил новый срок за нетрезвое вождение

Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Житель Острова, имеющий в прошлом три судимости за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (на момент совершения нового преступления они не были погашены), в очередной раз сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Его остановили сотрудники ГИБДД.

Суд признал его виновным в совершении вышеназванного преступления с назначением наказания в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, он может быть обжалован в установленном законом порядке.