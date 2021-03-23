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Минтранс готовит закон об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления

Минтранс готовит законопроект «Об особенностях допуска отдельных категорий лиц к осуществлению деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами», и о внесении изменений в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Об этом пишет газета «Известия».

Документ предлагает ограничить лицам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления возможность управлять городским транспортом и такси. В пресс-службе Минтранса информацию о разработке документа подтвердили, однако от более подробных комментариев воздержались.

Как сообщил источник издания, близкий к ведомству, законопроект планируют внести в правительство в мае, а в сентябре в Госдуму. Во фракциях нижней палаты заявили о готовности поддержать инициативу.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный, ранее предлагавший аналогичные нормы по ограничению для водителей такси, полагает, что законопроект Минтранса будет поддержан и принят. Депутат отметил, что лично для него важно, кто будет управлять транспортным средством. Если будет известно, что водитель осужден за особо тяжкое преступление, а, как правило, оно совершается против личности, общества, государства, то он его услугами не воспользуется и подождет следующее транспортное средство.