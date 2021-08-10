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«Псковавтодор» заказал комплексы фотовидеофиксации с новыми возможностями

«Псковавтодор» заказал 8 новых систем фотовидеофиксации. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, это передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Согласно требованиям к камерам, они должны квалифицировать следующие виды нарушений:

- нарушение установленного скоростного режима при измерении мгновенной скорости движения транспортных средств;

- движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения);

- движение по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, полосам для велосипедистов в нарушение ПДД;

- движение по полосе для маршрутных транспортных средств в попутном направлении;

- движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением;

- нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки;

Гарантия на поставляемые комплексы составит не менее 18 месяцев. Победителем аукциона стало ООО «Центр консалтинга и автоматизации бизнеса» с предложением 22 млн 935 тыс. 550 рублей. Второе место у ООО «Цифровые инновации» - 24 млн 162 тыс. 50 рублей.

Добавим, сейчас в Псковской области можно получить штраф в автоматизированном режиме за превышение скорости, проезд за стоп-линию и стоянку в запрещенных местах.