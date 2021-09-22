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В Себеже задержали трех предполагаемых угонщиков «БМВ» из Петербурга

В Псковской области задержали трех предполагаемых угонщиков дорогого автомобиля «БМВ» из Петербурга. Как сообщает gazeta.spb.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу, 31-летний владелец иномарки обратился в полицию с заявлением об угоне 21 августа.

Неизвестные украли автомобиль от дома 122 по проспекту Ветеранов. Сумма ущерба составила 2,74 миллиона рублей.

Подозреваемых нашли 24 сентября в Себеже в Псковской области. В полицию доставлены трое местных жителей в возрасте от 30 до 37 лет. Всех задержали.