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Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с дорожных камер

Генеральная прокуратура готовит поправки к законодательству о дорожных комплексах. Изменения обсуждаются в сфере применения дорожных камер, процедуру отмены ошибочных штрафов планируют сделать более удобной, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

В ведомстве пояснили, что дорожные камеры по-прежнему порой «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями». В 2021 году региональные прокуроры проверяли законность применения дорожных камер и правомочность договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений ПДД.

«Зачастую системы фотовидеофиксации ставят в местах наибольшего трафика, используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями»,— рассказали в Генпрокуратуре.

Прокуроры Бурятии, Дагестана, Карелии, Краснодарского, Хабаровского краев, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областей, в частности, обнаружили камеры, установленные «за пределами мест концентрации ДТП». Согласно методике определения мест дисклокации камер (утверждена в 2018 году), это непременное условие их установки. В результате «мер реагирования» комплексы остались только на участках с высокой аварийностью (сколько демонтировано камер в результате проверок, не сообщается).

В ноябре 2021 года, выступая в Госдуме, генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что часто камеры используются ради «монетизации» и «обогащения», при этом вопросы безопасности отходят на второй план. В прошлом году, рассказывал он, по поручению президента Генпрокуратура совместно с ФСБ, МВД и Росфиннадзором в ходе совместных проверок установили большое количество «картельных сговоров», «дробления закупок» и приобретения камер, не соответствующих условиям контрактов.

В надзорном ведомстве, проанализировав опыт проверок, готовят предложения по изменению законодательства в сфере применения камер. Речь идет о внесении поправок к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Законопроект, в частности, позволит даже без заявлений пострадавших граждан аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камеры.