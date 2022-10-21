АвтоМир / За рулём

Автомобилистам дали рекомендации по замене летней резины на зимнюю

Как правило, автовладельцы переходят на зимнюю резину накануне наступления первых заморозков или в условиях, когда средняя температура воздуха сохраняется ниже 5 градусов. Это стандартные рекомендации для всех. Нет отдельных категорий автомобилей, для которых требуется соблюдать особенный регламент и совершать более ранний переход на зимние шины, рассказал директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов.

В начале октября смена шин владельцами на зимние, как правило, носит единичный характер, а вот в середине осени, с наступлением заморозков и устойчивых пониженных температур, количество желающих «переобуться» возрастает. При смене резины специалист крайне не рекомендует приобретать подержанные шины.

«Важно понимать, что колеса — это единственная деталь, соединяющая автомобиль с дорожным полотном. Экономия и пренебрежение качеством как в процессе шиномонтажа, так и при выборе самих шин, могут привести к непредсказуемым последствиям. Здоровье стоит гораздо дороже», - приводит слова Константинова «Прайм».