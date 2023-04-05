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Байк-фестиваль HoSt BUSTERS состоится в Печорском районе

Байк-фестиваль HoSt BUSTERS состоится в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

«Мы рады пригласить всех любителей активного мото-отдыха на ежегодный международный фест от мотоклуба HoSt Псков. Вас ждёт потрясающий рок-концерт, конкурсы, развлечения, огромное количество анимационных и интерактивных зон, акустические вечера у костра, футбольные и волейбольные турниры, дискотека и многое другое», - рассказали организаторы.

На территории фестиваля организуют полноценное питание, охраняемую парковку для мотоциклов и авто, туалеты, сувенирные лавки, номерной фонд/коттеджи, баню и прочие вещи для комфортного отдыха.

Фестиваль пройдет в загородном отеле «Березовый хутор» в Изборске с 23 по 25 июня.

Возрастное ограничение 6+.

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