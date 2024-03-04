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В Литве начнут конфисковывать автомобили с российскими номерами с 11 марта

В Литве с 11 марта начнут конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщила таможня республики на своем сайте.

«По данным литовской таможни, на территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС», — уточнили в ведомстве.

В таможне добавили, что с этой даты людям с автомобилями с российскими номерами будет грозить наказание по статье 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию машины, пишет РИА Новости.

Новые требования не коснутся автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область и из нее, такие машину смогут находиться в Литве в течение суток. При этом в транспортном средстве обязательно должен находиться его владелец, иначе авто не пропустят в страну.

В прошлом месяце об аналогичных мерах объявили в Латвии.

Помимо Литвы и Латвии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.

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