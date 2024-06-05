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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасную езду

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение. Автором инициативы выступил глава комитета ГД по соцполитке Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается дополнить главу 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях … новой статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность за нарушение Правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей», - следует из пояснительной записки.

Кроме того, за повторное правонарушение предлагается лишать водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

В пояснительной записке также отмечается, что в социальных сетях часто размещаются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную езду, по вине таких водителей, как утверждается, совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий, пишет РИА Новости.

Правительство России поддержало законопроект.