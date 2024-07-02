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Водители фур стали жаловаться на автоматический весовой контроль

Перевозчики из разных регионов жалуются на работу автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) и на большое количество ошибочных штрафов, рассказала руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

Сейчас, по ее словам, в работе более 30 обращений из 15 регионов России. Часть из них коллективные.

«Среди регионов на работу пунктов весогабаритного контроля в которых поступали жалобы, Иркутская, Курганская, Костромская, Оренбургская, Тюменская области, Ставропольский край, Пермский край, Республика Удмуртия и другие», — отметила она.

Большинство поступивших жалоб касаются сейчас осени-зимы 2023 года, так постановления о штрафах грузоперевозчики получают не сразу. Затем пытаются доказать свою правоту в досудебном порядке и в суде.

«В отраслевые ассоциации или к нам обращаются как в последнюю инстанцию за поиском справедливости, если все другие возможности были исчерпаны», — указала Ольга Позднякова.

Часть обращений этого года, по ее словам, связаны с весенним периодом, когда для сохранения дорог вводятся дополнительные временные ограничения на провозимый вес, пишут «Известия». При этом есть исключения для определенной группы товаров.

Некоторые штрафы были выписаны до начала ограничений. В другом случае был обнаружен мнимый вес в 33 т при физической возможности нагрузить фуру только до 16 т, резюмировала она.