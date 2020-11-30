Экономика

Путин призвал наращивать повторное использование пластика

Необходимо наращивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки, с таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

«Во всем мире серьезное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов, ужесточаются требования к сокращению объемов отходов. Безусловно, и нам нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Развивать именно такой рачительный подход к ресурсам», - цитирует слова президента РИА Новости.

На заседании Путин также заявил о необходимости наращивать производство малотоннажной химической продукции.