Экономика

Псковичам предлагают воспользоваться облачной бухгалтерией для малого бизнеса

Современные облачные сервисы значительно упростили работу начинающим предпринимателям. Благодаря новым IT-решениям вы можете сфокусироваться на развитии своего дела, не тратя время на бумажную волокиту. Простота, скорость и удобство – это залог успешного бизнеса!

Онлайн бухгалтерия от 1С обеспечит удобные и своевременные расчеты налогов, взносов и заработной планы, управление финансами и товарами, а также формирование отчетности для анализа бизнеса.

Преимущества сервиса:

все данные в защищенном «облаке»,

вы приобретаете только те услуги, которые вам необходимы,

доступ к сервису из любого места, где есть интернет,

поддержка профессиональных бухгалтеров,

бесплатный перенос существующих баз клиента в «облако»,

стоимость зависит от активности бизнеса, при отсутствии оборотов оплачивается минимальная цена.

1С:Касса – это удобный и функциональный сервис с возможностью настройки маркировки товаров, подключения курьеров, работы с интернет-заказами и многое другое!

Сайт партера: sb-service.softbalance.ru.

При подключении услуг через СНГБ вы получите скидку 10% на бухгалтерское обслуживание и 30% на 1С:Кассу, а первый месяц - бесплатно! Подробности по ссылке: https://www.sngb.ru/business-services/1c-services.

Источник: СНГБ