Экономика

Российские аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору риса

Российские аграрии в 2024 году побили прошлогодний рекорд по сбору риса, увеличив урожай на 17%, до более 1,2 миллиона тонн, сообщили в Минсельхозе РФ.

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«В 2024 году российские аграрии обновили рекорд по сбору риса. По предварительным данным, урожай составил более 1,2 миллиона тонн, что на 17% выше уровня прошлого года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекордный урожай риса позволил сохранить оптовые цены на уровне 2022 года. При этом есть планы по увеличению площади рисовых полей до 275 тысяч гектаров в ближайшие пять лет, сообщили в министерстве со ссылкой на председателя совета ассоциации «Национальный рисовый союз» Игоря Лобача.

В министерстве подчеркнули, что к 2030 году планируется собрать урожай порядка 2 миллионов тонн.

Почти две трети риса производится в Краснодарском крае, где в 2024 году собрали урожай в 829 тысяч тонн, пишет РИА Новости. Также рис возделывают в Республике Дагестан, Ростовской области, Чеченской республике и Приморском крае. Всего около 207 тысяч гектаров территории занимают посевы риса в России.