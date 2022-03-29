Экономика

СНГБ подготовил «Супертариф» для предпринимателей

СНГБ подготовил «Супертариф» - новый расчетный счет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Среди преимуществ «Супертарифа»:

6 месяцев обслуживания – бесплатно.

Переводы ИП и юрлицам – бесплатно.

Переводы физлицам до 500 000 руб. – бесплатно.

Стоимость обслуживания с 7 месяца для предпринимателей с долей сотрудников – зарплатных клиентов СНГБ более 90% или при покупках бизнес-картой на сумму от 50 тысяч рублей в месяц составит 450 рублей ежемесячно. В остальных случаях - 1450 рублей в месяц.

Подробнее о тарифе можно узнать, перейдя по ссылке. Подать заявку на открытие счета предприниматели могут на сайте банка.