Экономика

Владимир Кузь: Наказы избирателей моего округа рассмотрит согласительная комиссия

Наказы избирателей Псковского и Гдовского района рассмотрит согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Все пожелания уже были внесены, сейчас это всё рассматривается. Пока больше нечего вносить. Работаем в штатном режиме», - сказал Владимир Кузь.

Парламентарий пока не стал раскрывать, какие именно наказы избирателей внесли на рассмотрение: «Пока не буду обнадеживать раньше времени, пусть согласительная комиссия пройдёт, и тогда уже будем говорить».

По его мнению, при формировании бюджета в Псковском и Гдовском районах в первую очередь необходимо обратить внимание на социальные объекты — школы, детские сады, больницы, ФАПы.

«Конечно, деньги на социальные объекты будут выделены. У нас, не забывайте, ещё куча нацпроектов, ещё и по нацпроектам будут деньги (на модернизацию и строительство социальных объектов - ред.)», - обратил внимание Владимир Кузь.

Напомним, проект регионального закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» принят в первом чтении.