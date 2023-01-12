Экономика

Почти на 60% сократились инвестиции в IT-стартапы в России

По итогам 2022 года инвестиции в развивающиеся российские IT-компании резко снизились: всего было заключено 128 сделок, тогда как годом ранее — 291. Вложения в стартапы упали на 57%, до $1,1 млрд.

В первую очередь это произошло из-за военных действий на Украине, санкций и релокации многих проектов за рубеж. Более того, если исключить крупные сделки с американскими фондами, совершенные до начала боевых действий, можно видеть падение рынка более чем на порядок. В 2023 году с учетом такой низкой базы инвестиции могут начать расти, говорят эксперты, считая перспективным направлением замещение иностранных IT-решений, сообщает «Коммерсантъ».

Среди рыночных ниш, лидирующих по объему инвестиций в 2022 году, оказались разработка программного обеспечения для бизнеса (Business Software) — инвестиции составили $449,35 млн, HR & WorkTech (сегмент технологий для HR) — $425,67 млн, кибербезопасность — $251,5 млн и телекоммуникации — $192,6 млн. В первой категории сделки были заключены, например, с разработчиком конструктора информационных систем FIS (более $5 млн), среди HR & WorkTech — с рекрутинговой чатбот-платформой XOR ($2 млн).

Итоги 2022 года оказались «сложнее, чем можно было предположить», уточняет директор по стратегическим проектам ГК «Цифра» Павел Федосов: из общих $1,1 млрд около $900 млн инвестиций были сделаны в январе 2022 года, включая две сделки с американскими фондами (Accel, BlackRock) суммарно на $650 млн.