Экономика

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

Правительство России планирует запустить эксперимент по маркировке средствами идентификации соков и газировок. Начнется он с 15 мая и продолжится по 1 февраля 2024 года. Его проведение было инициировано Минпромторгом. Соответствующий проект постановления был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В эксперимент также планируется включить воду (минеральную и газированную), напитки на основе сои и орехов, квасы, морсы, компоты, соки фруктовые, ореховые и овощные, пишет FlashNord.

Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки отдельных видов безалкогольных напитков для создания условий защиты интересов производителей и потребителей такой продукции. Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе.